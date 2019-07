Sullo scooter a zig-zag lungo via delle Terme di Caracalla. A bordo c'era un 44enne, originario della provincia di Cosenza ma residente nella Capitale. L'uomo è stato notato dai carabinieri che lo hanno denunciato per guida in stato di ebrezza.



In via del Campo Boario, invece, hanno fermato un 28enne romano, già noto alle forze dell'ordine, poi denunciato per false attestazioni a Pubblico Ufficiale. Durante l'identificazione infatti ha tentato di eludere gli accertamenti, prima riferendo di non avere al seguito i documenti, poi fornendo ai militari generalità false. I militari approfondendo le verifiche sulla sua auto sono riusciti a risalire alla sua vera identità, scoprendo che la sua patente di guida era stata sospesa dalla Prefettura di Reggio Emilia, per precedenti violazioni.