Roma, controlli dei carabinieri nella aree della movida: sei arresti e sei denunce

Nel fine settimana, i carabinieri del Gruppo di Roma hanno eseguito attività di controllo dal centro storico alle periferie e fino al litorale, con particolare attenzione alle aree maggiormente frequentate durante la movida.Gli accertamenti hanno portato all'arresto di 6 persone e alla denuncia a piede libero di altre 6. In particolare, nelle zone comprese tra Colle Oppio e Esquilino, sono stati arrestati tre cittadini stranieri: un 45enne polacco in esecuzione di un'ordinanza di sostituzione della sorveglianza di affidamento ai servizi sociali con la custodia cautelare in carcere, un 21enne del Gambia per reati inerenti gli stupefacenti e un 44enne romano per reati contro il patrimonio.I carabinieri hanno anche denunciato un 39enne della Costa d'Avorio trovato in possesso di marijuana e una 34enne nomade per abbandono di minore, per aver lasciato il figlio di 12 anni ad elemosinare davanti ad un supermercato in via Magnagrecia. I militari hanno poi sanzionato amministrativamente, per un totale di 3.380 euro, con contestuale notifica di ordine di allontanamento 25 persone - 4 sorprese ad esercitare abusivamente l'attività di lavavetri - e 21 per aver bivaccato, consumando bevande alcoliche, nelle aree adiacenti piazza Vittorio e stazione Termini. Decine di Carabinieri della compagnia Roma San Pietro hanno passato al setaccio le strade del quartiere Aurelio e in zona Boccea, al fine di prevenire e reprimere fenomeni di illegalità. In manette sono finiti due nomadi di 42 e 27 anni, domiciliati presso l'insediamento di via Candoni e già noti alle forze dell'ordine, bloccati appena dopo aver rubato valigie e oggetti personali, custoditi nel bagagliaio di un'auto in sosta in via Innocenzo XIII. I militari li hanno sorpresi mentre tentavano di allontanarsi con la refurtiva, tutta recuperata e riconsegnata al proprietario, un turista francese.Arrestato anche un 40enne peruviano, con precedenti, per aver rubato alcune bottiglie di superarcolici da un supermercato in via Angelo Emo: è stato bloccato mentre tentava di rivenderle al gestore di un minimarket in via degli Ammiragli. L'acquirente, cittadino del Bangladesh di 31 anni, è stato denunciato per ricettazione.I carabinieri hanno anche organizzato numerosi posti di controllo alla circolazione stradale, nel corso dei quali hanno denunciato tre persone trovate alla guida dei rispettivi veicoli con tasso alcolemico superiore al consentito.