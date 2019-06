Roma, movida violenta: a Trastevere due arresti per droga e tre denunciati

Movida sotto controllo a Trastevere: è qui che si sono concentrati i carabinieri della compagnia Roma Trastevere, in particolare su locali e piazze frequentate da spacciatori. In viale Glorioso, i militari hanno notato uno strano scambio tra un 36enne romano e un giovane e hanno deciso di bloccarli. Nelle tasche dell'acquirente, identificato e segnalato al Prefetto come assuntore, sono stati trovati due grammi di cocaina appena acquistati dal pusher. A casa dello spacciatore sono stati trovati altri 4 grammi di cocaina e 15 tra hashish e marijuana, un bilancino di precisione e circa 250 euro, ritenuti provento di spaccio. Denunciato per detenzione ai fini di spaccio uno studente romano 17enne, con precedenti, perché sorpreso sulle scalinate conosciute come «scalea del tamburino», in possesso di circa 15 grammi di hashish. In piazza San Francesco d’Assisi, un cittadino del Bangladesh di 33 anni, già sanzionato in passato perché svolgeva attività di parcheggiatore abusivo, è stato nuovamente pizzicato dai militari mentre chiedeva soldi ad un’automobilista che aveva appena parcheggiato la sua auto: per questo è stato denunciato alla Procura della Repubblica. A finire in manette anche una donna romana 44enne, già sottoposta agli arresti domiciliari, perché trovata in strada senza autorizzazione. Dovrà rispondere del reato di evasione.

