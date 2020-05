come se l'era Covid non fosse mai arrivata in tutto il mondo. Capannelli di giovani in mezzo alla strada, altri seduti sul muretto a bere birra. Tutti insieme, vicini. E nel primo giorno di apertuta dei locali anche una rissa. Il pomeriggio del 18 maggio. Senza mascherina, ignorando i divietti di assembramento. A Ponte Milvio la movida è ripresa

Già qualche giorno fa nel quadrilatero delle movida di Ponte Milvio, a via Riano, è successo molto peggio che un assembramento su strada - racconta Paolo Salonia, portavoce del comitato Abitare Ponte Milvio - Davanti a un locale molto frequentato da giovani bevute, schiamazzi e anche una rissa. Tutto andato in scena dall'ora dell'aperitivo fin a ben oltre la mezzanotte del 18 maggio. Alla fine sono dovute intervenire le forze dell'ordine».

Ci sono locali in zona, come questo bar, di dimensioni ridicole, circa 3 metri quadri, ed è ovvio che poi tutto si svolge sulla strada.

La normativa ci dice che il gestore del locale è responsabile di quanto accade antistante al suo locale, soprattutto quando non ha lo spazio sufficiente a contenere tutti gli avventori», spiega Salonia che non nasconde la «preoccupazione dei residenti» con l'avvicinarsi del weekend. «Se non era tollerabile prima, figuriamoci ora in emergenza sanitaria. Servono maggiori controlli, spesso assenti - denuncia il portavoce dei residenti del quartiere - Si continuano a dare licenze e aprono nuovi bar che non hanno nemmeno gli spazi fisici. Tutta l'area di Ponte Milvio si è trasformata in un grosso locale a cielo aperto di somministrazione bevande senza soluzione di continuità». Naturalmente non sono tutti uguali: ci sono gestori a Ponte Milvi o che si comportanto in maniera rigorosa, rispettando le normative vigenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«C