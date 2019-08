Roma, decine di motorini incendiati davanti alla caserma dei carabinieri

Decine di motorini incendiati proprio davanti alla caserma dei carabinieri. Accade a Roma, in via Vaglia 48, nel quartiere Nuovo Salario. Le foto pubblicate dalla pagina Facebook "Roma fa schifo" mostrano le carcasse carbonizzate degli scooter nel centro abitato.

Roma, centri massaggi a luci rosse: arrestata 44enne cinese

Quello che ha più indignato gli utenti dei social è che il rogo sia divampato davanti a una caserma. «Stazione Carabinieri Nuovo Salario in via Vaglia 48. Hanno tranquillamente dato fuoco a decine di scooter sotto ai palazzi. Neppure qui ci sono telecamere?», scrivono su Facebook sottolineando l'assurdità che presunti atti vandalici di questo tipo siano passati inosservati. Le fiamme, scoppiate per cause ancora da appurare, hanno anche avvolto un cassonetto dell'immondizia.

Ultimo aggiornamento: 17:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA