Motociclista muore in via di Castel Fusano nello scontro con un'auto: aveva 41 anni

Un altro morto sulle strade di Roma: l'incidente è avvenuto intorno alle 17.45 in via di Castel Fusano all'altezza del numero civico 27. Lo scontro ha riguardato un'automobile guidata da una 22enne, che si è poi fermata a prestare soccorso, e una motocicletta condotta da un 41enne, trasportato all'ospedale Grassi di Ostia in gravi condizioni. L'uomo è deceduto poco dopo.

Sono intervenuti, con quattro pattuglie, gli agenti del gruppo X Mare della Polizia locale di Roma. La circolazione è stata deviata sulle corsie laterali.



Ultimo aggiornamento: 21:32

