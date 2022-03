Martedì 15 Marzo 2022, 07:28 - Ultimo aggiornamento: 07:37

L'hanno visto andare verso un muretto, accasciarsi all'improvviso. Poteva sembrare un banale mancamento, invece, Moses Kamara, 17enne appassionato di pallacanestro, non si è più ripreso. Ed è morto sotto gli occhi degli amici, del fratello più grande che era lì con lui e di altri ragazzini che il pomeriggio assiepano i giardinetti e il campo da basket del parchetto pubblico di largo Passamonti, a San Lorenzo, sotto la tangenziale. Erano le 19 di sabato, tra un tiro al canestro, una risata e qualche sfottó, il ragazzo non si è sentito bene, non ha avuto nemmeno il tempo di chiedere aiuto. «È morto vicino a quella panchina», indica un ragazzino. In tanti hanno cominciato a chiamare il 112 e il 118. Minuti, attimi, interminabili. «Gli operatori dell'ambulanza hanno tentato per quaranta minuti di rianimarlo - racconta ora Joseph, il fratello - ma non c'è stato niente da fare. Forse se ci fosse stato un defibrillatore al parchetto, mio fratello Moses si sarebbe salvato». Invece, ai sanitari sopraggiunti insieme con gli agenti del commissariato San Lorenzo non è rimasto altro che constatare il decesso del giovane. Uno choc per i familiari e per i tanti ragazzi che frequentano il parco. L'intero quartiere è scosso. Anche l'assessore al Sociale del II Municipio, Rino Fabiano, è corso per accertarsi di che cosa fosse successo. A lui in tanti hanno chiesto del defibrillatore.

Andreas Palla, giocatore di hockey 32enne muore durante la partita



LA RIQUALIFICAZIONE

Il giardino pubblico fino a qualche anno fa versava nell'assoluto degrado, alla mercé di spacciatori, alcol e sbandati. Qui si vedeva spesso anche la piccola Desireé Mariottini, la sedicenne di Latina fatta drogare, violentata e lasciata morire dai pusher nella casa del crack nella vicina via dei Lucani nell'ottobre del 2018. Poi a prendersi cura del campo di basket sono stati i ragazzi del quartiere, aiutati da qualche adulto. Ed è nato così il gruppo del San Lollo Playground che presto diventerà una associazione vera e propria per partecipare a qualche torneo. Da un paio di mesi la cancellata viene anche chiusa la sera, ma restano dei buchi nella recinzione danneggiata. L'eco di quel campetto dove si riuniscono gli amanti del basket era arrivata fino a Cisterna di Latina dove Moses, ala della Fortitudo Cisterna, abitava con i genitori e altri tre fratelli e sorelle. «Voleva tanto andarci - spiega ancora Joseph - quel sabato era la prima volta. Ed è stata anche l'ultima che ha toccato palla. Adesso a casa rimaniamo in cinque, gli altri fratelli sono più piccolini. Ci mancherà enormemente». La famiglia di Moses è originaria della Sierra Leone, ma lui era nato in Italia, a Roma. La cugina e il fratello lo ricordano come «un ragazzo speciale, una brava persona, sempre sorridente, disponibile» e che aveva un sogno: «Pilotare gli aerei». E per potere arrivare un giorno ad ambire al brevetto studiava molto, «frequentava il liceo linguistico Massimiliano Ramadù ed era molto bravo».



SOGNI INFRANTI

L'avvocato Stefano Succi, tra i promotori dell'esperienza San Lollo dice: «Posto che il parco Sante De Sanctis è un giardino pubblico, aperto e ad accesso libero, è tuttavia uno dei campi più importanti e conta numerosi giocatori di basket ogni giorno, tutti i giorni dell'anno. Eppure manca un defibrillatore che possa essere custodito in un gabbiotto. Stiamo prendendo dei contatti con il Municipio per capire come poterlo avere». Sabato Stefano non era presente: «Ma mi hanno chiamato subito e sono rimasto sconvolto. A quel ragazzo e a tutta la sua famiglia va la nostra solidarietà». Un'altra associazione, la Planet Solidarietà, si batte per una Roma «cardioprotetta» e in passato aveva chiesto che in tutte le principali piazze della Capitale fossero posizionati defibrillatori. «Quel che è successo a mio fratello Moses - afferma Joseph - non deve più accadere ad altri ragazzi». Sul diciassettenne è stata disposta l'autopsia.