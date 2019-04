Clochard morto in piazza Cairoli: la vittima avrebbe avuto un malore improvviso

Lo hanno visto accasciarsi, probabilmente in preda a un malore. Pochi minuti, nemmeno il tempo di far arrivare l'ambulanza, e l'uomo è morto davanti agli occhi di decine di persone. È accaduto nel primo pomeriggio in piazza Cairoli. Sul posto sono arrivati immediatamente i carabinieri e il 118, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.



La vittima, 35 anni, non ancora identificata, potrebbe essere un clochard, anche se i militari assieme alla polizia municipale stanno ancora procedendo all'identificazione. Sul corpo non sarebbero stati riscontrati segni di violenza. Del fatto è stata informata la procura.

