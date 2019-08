Precipita dal terrazzo, muore 30enne all'Infernetto: in casa anche un amico, avevano organizzato una festa

Tragedia nella Capitale. Un ragazzo di 30 anni è stato trovato morto in tarda mattinata nel giardino della sua abitazione in zona Infernetto, nel quadrante sud di Roma. Da primi accertamenti della polizia, sembra sia precipitato dal terrazzo della mansarda al piano rialzato dove si trovava anche un suo amico che avrebbe riferito di non essersi accorto di nulla perché dormiva. Sulla vicenda indagano gli agenti del commissariato di Ostia. Sembra che la scorsa notte avessero organizzato una festa.

A scoprirlo i vicini che lo hanno notato ormai senza vita e chiamato i poliziotti. Sul posto gli agenti del commissariato Lido e i colleghi della scientifica insieme ai vigili del fuoco e al magistrato. Nessuno, dalle ville vicine, avrebbe sentito grida e il giovane non avrebbe sul corpo segni di violenza o ferite d'arma da taglio o da fuoco.

Cade dal terrazzo dell'ospedale e muore, la tragedia all'ospedale "Spaziani" di Frosinone

I poliziotti, che al momento non escludono alcuna pista, stanno ascoltando diversi conoscenti e i familiari, fuori Roma, oltre a un ragazzo amico della vittima notato all'arrivo degli agenti mentre tentava di rientrare nella casa.



