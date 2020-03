Roma, maxi incidente tra auto sul Grande Raccordo Anulare, un morto

Scontro a catena sul Grande Raccordo Anulare. Una persona ha perso la vita a seguito di un incidente che ha coinvolto più veicoli, tra le uscite Ardeatina e Appia, al chilometro 45,130. Immediata la chiusura della corsia di marcia lenta per consentire l`intervento dei mezzi di soccorso. Ancora in corso di accertamento le cause del sinistro. Sul posto è presente la polizia Stradale, il 118 e il personale Anas al fine di ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

