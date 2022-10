Ardea, uomo trovato morto in un hotel a Marina di Tor San Lorenzo: indagano i carabinieri

I carabinieri indagano a 360 gradi sulla morte di un uomo, avvenuta ieri pomeriggio in un hotel a Marina di Tor San Lorenzo ad Ardea (Roma). I sanitari del 118 sono accorsi sul posto per un uomo trovato privo di sensi, ma quando i soccorsi sono arrivati era già morto. Al momento non viene scartata nessuna ipotesi.

Neonata morta dopo parto in casa, genitori indagati. La madre: «Non sapevo di essere incinta»

Sono stati allertati i carabinieri e sono intervenuti i militari della stazione Tor San Lorenzo, del nucleo operativo di Anzio, del nucleo investigativo di Frascati per i rilievi tecnici e scientifici e il pm della procura di Velletri.

Il cadavere è stato portato all'istituto di medicina legale di Tor Vergata per l'esame autoptico. Al momento non è esclusa nessuna pista investigativa e si indaga a tutto campo.

Un anno dalla morte del piccolo Alex, in attesa del processo. «La mamma ha premeditato l'omicidio»