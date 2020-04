Morto Gaetano Rebecchini, fu tra i fondatori di Alleanza nazionale

Ultimo aggiornamento: 15:20

, scomparso oggi all’età di 95 anni, fu tra i fondatori, nel 1994, di Alleanza nazionale. Apparteneva a una importante famiglia romana di politici e ingegneri. Il padre Salvatore, fu sindaco democristiano di Roma dal 1947 al 1956.«Gaetano Rebecchini ha meriti enormi nel campo dell’impegno sociale, imprenditoriale, culturale e politico. Lui e la sua famiglia hanno dato e danno un contributo essenziale alla vita della Capitale e non solo - ha ricordato il senatore Maurizio Gasparri - A Rebecchini la destra politica deve imperitura riconoscenza».All’inizio degli anni Novanta è stato protagonista del processo di crescita e maturazione della destra italiana «contribuendo in modo determinante al suo accreditamento nella realtà istituzionale, imprenditoriale e religiosa. Senza di lui il miracolo di Alleanza Nazionale non sarebbe stato possibile. E non volle mai né candidarsi alle elezioni né assumere ruoli di governo, che avrebbe ben meritato per le sue indiscutibili qualità. Generosità e disinteresse personale, grande spessore umano e morale, capacità di iniziativa in ogni campo, fanno di Gaetano Rebecchini un modello indimenticabile. La destra a lui deve moltissimo ed è doveroso ricordarlo in questo momento in cui Gaetano lascia la terra ma non lascia i nostri cuori e le nostre menti».