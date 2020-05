Morto 66enne all'Eur: la sua auto contro un palo dell'illuminazione. Incidente mortale in via Alberto Ascari, in zona Eur a Roma. Un'auto è finita contro un palo dell'illuminazione, abbattendolo. Sul posto la polizia locale dell'VIII Gruppo Tintoretto. Il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso del conducente, un cittadino italiano di 66 anni. Non risultano al momento coinvolte altre persone e veicoli. Dai primi elementi raccolti sembra che il 66enne abbia fatto tutto da solo. Al momento non si esclude un eventuale malore, ma la dinamica esatta dell'accaduto è ancora in fase di accertamento.

