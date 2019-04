Morto da giorni in casa a Velletri, disposta autopsia sul corpo di un 55enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il corpo di un uomo è stato trovato senza vita nella sua abitazione a Velletri. Da alcuni giorni non si vedeva in giro e non rispondeva al telefono o al citofono, per questo i parenti oggi pomeriggio hanno chiesto alle forze dell’ordine di intervenire.L’uomo è un 55enne residente in un piccolo appartamento al piano terra in Vico dell’Oro in centro a Velletri. È stato lì che gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza, vigili del fuoco e operatori del 118 si sono ritrovati.Quando i pompieri hanno forzato la serratura della porta, i soccorritori sono potuti entrare ritrovando l’uomo riverso a terra senza vita.Difficile stabilire da quanto tempo era lì; certamente diversi giorni. Seppure sul corpo non vi fossero segni evidenti di violenza, difficile per il medico legale stabilire le cause del decesso, per questo l’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia sulla salma.