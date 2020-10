Identificato il ciclista morto martedì pomeriggio nello scontro tra due bici sulla ciclabile di lungotevere della Vittoria. Si chiamava Bruno Fiorentini, aveva 75 anni, e abitava all’Appio Latino. Era un appassionato di due ruote, ciclista amatoriale. Vedovo, il figlio lo aveva cercato in tutti gli ospedali non vedendolo rincasare. Ieri è avvenuto il riconoscimento all’obitorio del Gemelli.

Roma, incidente tra due biciclette sul lungotevere Vittoria: morto un uomo

L’autopsia aiuterà meglio a chiarire la dinamica esatta dell’incidente. Fiorentini che indossava il caschetto di protezione, urtando una bici che lo procedeva, ha perso il controllo del mezzo ed è andato a schiantarsi, battendo violentemente il capo, su un’auto in sosta. Il quarantenne che era sull’altra bicicletta è indagato, come atto dovuto, per omicidio stradale. Sarà il Pm a definirne meglio la posizione alla luce dell’esame autoptico e delle perizie tecniche sulle bici sequestrate dagli agenti del I Gruppo Prati della Polizia locale.

