Castel Gandolfo, ritrovato a 25 metri di profondità Carlo Paolo Bracco: era scomparso ​mentre faceva il bagno

Dopo 17 giorni di ricerca incessante, è stato ritrovato il corpo di Carlo Paolo Bracco, il 33enne scomparso il 4 agosto nel lago Albano. Il giovane è stato ritrovato a 25 metri di profondità dal Nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Roma che hanno operato con l'ausilio di moderne strumentazioni di ricerca subacquea.

Per rinvenire il cadavere, probabilmente risucchiato da uno dei mulinelli del lago, sono state effettuate in totale 110 immersioni.

Carlo Paolo Bracco, elettricista, tre domeniche fa stava facendo il bagno con il suo materassino quando ha perso l'equilibrio e si è ribaltato chiedendo aiuto. L'uomo probabilmente si era addormentato e non si è accorto di essersi allontanato. Nessuno lo ha visto andare così in là, neppure il bagnino, ma quel giorno c'erano almeno venticinque pattini in acqua alle 16.

Due ragazzi in pedalò lo avevano visto scivolare dal gonfiabile e gridare. In pochi secondi il lago lo ha trascinato nei suoi fondali melmosi e pieni di alghe. Il fratello Antonino e la fidanzata Daiana erano sotto l'ombrellone. Il bagnino della spiaggia vicina è stato allertato dai due ragazzi a bordo del pedalò che hanno visto l'uomo chiedere aiuto. Si sono avvicinati col pattino al punto in cui è caduto, ma non hanno visto altro.



