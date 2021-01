Muoiono a 23 e 25 anni nell'auto finita contro il muro del cimitero a Montorio Romano

Tragedia a Montorio Romano la notte dell'Epifania: due giovani sono morti nella loro auto uscita di strada nei pressi del cimitero. Si chiamavano Dante Cappai, 23 anni, di Nerola, autista (nella foto), e del 25enne albanese Erik. Erano a bordo di una Peugeot 206 che stava percorrendo via Roma in direzione di Nerola: l'auto si è schiantata contro il muro del cimitero. Cappai è morto sul colpo, l'amico, residente a Montorio Romano, è stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale Sant'Andrea dove poco dopo è deceduto. Sono intervenuti i carabinieri di Nerola, i vigili del fuoco, il personale del 118.

Il cordoglio del comune di Montorio Romano: «Un profondo dolore ha colpito la nostra comunità, due giovani vite sono state spezzate in un terribile incidente stradale. L'amministrazione comunale esprime con immenso dolore le più sentite condoglianze e la sua vicinanza alle famiglie, agli amici e amiche di Dante ed Erik».

