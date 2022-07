Roma, al Forte Antenne il Gran Concerto Morricone domani 30 luglio

Si terrà domani sera alle 21 al 'Forte Monte Antenne' in via del Forte Antenne a Roma 12 il concerto in onore di Ennio Morricone con un'orchestra sinfonica di 50 elementi.

Le colonne sonore che hanno accompagnato la nostra vita verranno eseguite sotto le stelle di Roma in una notte indimenticabile. Da "C'era una volta il west" a "Giù la testa"; da "Il buono, il brutto e il cattivo" al pluricelebrato "C'era una volta in America".

Una notte di musica e cinema

La magia degli archi e la potenza evocativa degli strumenti a fiato evocheranno le intense emozioni che più di tutti il grande Maestro ha saputo suscitare. A corollario del concerto verranno eseguiti anche alcuni brani tratti da notissime colonne sonore americane (per esempio quelli del musical Il Fantasma dell'opera e Psycho di A. Hitchcock e tanti altri). Il concerto sarà diretto dal maestro Pier Giorgio Dionisi. Orchestra sinfonica "Musica e Cinema".

Come prenotare

Il concerto si terrà in via del tutto eccezionale tra le mura fortificate del Forte Antenne, il nuovo spazio rigenerato della capita. Il costo del biglietto è di 15 euro, per info e prenotazioni contattare 333.8654933