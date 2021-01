Velocità e fondo stradale viscido. Forse qualche distrazione. Il mix è costato caro al direttore sportivo della Roma Morgan De Sanctis che nella notte è stato protagonista di un incidente automobilistico - lungo via Cristoforo Colombo - di cui sono quasi subito scomparse le tracce. Portato d’urgenza in ospedale, De Sanctis è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per emorragia addominale, durante il quale gli è stata asportata la milza.

Ma ciò che è accaduto rimane un giallo. Qualcuno racconta di uno schianto contro un’altra auto con a bordo un ragazzo e la fidanzata (rimasti illesi), probabilmente a un incrocio. Un incidente archiviato in pochi minuti dalla società che ha fatto rimuovere la vettura di De Sanctis. Sull’asfalto nessuna traccia. Ma è possibile che per un incidente così grave non sia intervenuta nessuna pattuglia? Nemmeno l’ambulanza avrebbe segnalato al posto di polizia dell’ospedale Gemelli l’accaduto, almeno dai primi riscontri effettuati ieri pomeriggio.

Lo schianto è avvenuto dopo le 22 nei pressi delle Mura Aureliane. De Sanctis stava tornando a casa da Trigoria. La dinamica, come l’esatto punto dell’impatto, rimane sconosciuta. Né De Sanctis, né l’amico e dirigente della Roma Bruno Conti, allertato immediatamente dallo stesso sfortunato collega, hanno chiamato polizia, carabinieri, o vigili in soccorso. Nessuno quindi sarebbe intervenuto sul luogo dell’incidente, nonostante le lesioni gravissime riportate dal direttore sportivo nello schianto che avrebbe coinvolto oltre alla Hyundai fornita dalla società, anche un’altra vettura. Non è ancora chiaro nemmeno se De Sanctis avesse allacciato la cintura di sicurezza al momento dell’impatto, viste le gravi lesioni addominali riportate.

L’unica certezza è che l’urto è stato violento. Il dirigente romanista è riuscito comunque a chiamare Conti. E così c’è stata prima la corsa alla blindatissima Villa Stuart dove, però, i medici hanno alzato le mani optando per un ricovero immediato al Gemelli, vista la gravità delle lesioni. In clinica, infatti, i dottori gli hanno consigliato di andare al pronto soccorso perché potevano esserci delle emorragie interne. De Sanctis ha riportato fratture multiple alle costole e dorsali. Ha subìto un intervento in cui è stata asportata la milza ed evacuata l’emorragia post traumatica. Il decorso post operatorio, intanto, prosegue regolarmente senza complicanze. «De Sanctis - assicurano i medici - risponde bene ed è cosciente». La macchina distrutta, invece, è stata riportata a Trigoria.

L’allenatore della Roma Fonseca è stato tra i primi a commentare: «Un momento triste, gli auguriamo di tornare presto. Sappiamo che l’intervento è andato bene». «Mando il mio affetto e le mie preghiere - ha scritto su Twitter l’ex presidente Pallotta - Ti auguro pronta e rapida guarigione Morgan». E la notizia durante la giornata è rimbalzata anche all’estero. «Abbiamo appreso con rammarico che il nostro ex portiere Morgan De Sanctis ha avuto un incidente - scrive il Galatasaray -. Gli inviamo i nostri auguri, sperando che possa guarire il prima possibile».



Ultimo aggiornamento: 23:48

