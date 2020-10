Moovit e Wetaxi, più facile trovare un taxi con una app

Accordo tra le app Moovit e Wetaxi per migliorare l'intermodalità e i trasporti a Roma. Moovit, infatti, ha lanciato una nuova funzione per inserire anche i taxi tra i mezzi per raggiungere una determinata destinazione e per chiamare un auto bianca.

Tutte le transazioni possono essere fatte con pagamento elettronico attraverso le due App. Spiegano da Moovit e Wetaxi: «Viene infatti eliminato del tutto lo scambio di contante e i tassisti garantiscono sanificazioni quotidiane dell’abitacolo, mascherine, guanti e divisori tra conducente e passeggero. Inoltre, durante la pianificazione del tragitto, verranno anche resi noti all’utente il tempo stimato di arrivo del taxi, il tempo di percorrenza necessario per raggiungere la destinazione in macchina ma soprattutto la tariffa massima che si spenderà a bordo del taxi per compiere il tragitto: giunti a destinazione», Wetaxi garantirà infatti il pagamento in app del valore inferiore tra quello calcolato al momento della prenotazione e quello indicato dal tassametro.

Spiega Samuel Sed Piazza, responsabile italiano di Moovit. «Milioni di persone già si affidano alla nostra app per i loro spostamenti quotidiani, siamo felici che da oggi anche la rete Wetaxi sia una valida opzione per tutti loro, sia per compiere una piccola parte del proprio tragitto sia come mezzo sostitutivo al trasporto pubblico in caso di necessità».

Gli fa eco Massimiliano Curto, Ad di Wetaxi: «La partnership con Moovit è per noi fondamentale poiché ci permette di raggiungere gli utenti in maniera capillare e creare una rete di mobilità di trasporto pubblico sempre più integrata e al servizio dei cittadini, assicurando la possibilità di scegliere spostamenti facili, sicuri e convenienti». Per poi aggiungere: «grazie alla collaborazione e al supporto della cooperativa Samarcanda 06.5551, diamo la possibilità a tutti i tassisti della capitale di ricevere le richieste taxi dei clienti della nostra app e da oggi anche degli utenti di Moovit».

