Roma, inaugurato il monumento ai Marinai d'Italia: la dedica a militari e civili scomparsi in mare

Inaugurato in piazza Bainsizza, a Roma, il primo monumento ai Marinai d’Italia, frutto della collaborazione fra l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia ed il Comune di Roma. Il monumento, dedicato ai militari e ai civili scomparsi in mare vuole ricordare nelle forme un vascello. È composto, nei suoi elementi essenziali, da una fontana, costituita da massicci blocchi in travertino romano, con un bacino semicircolare di raccolta dell’acqua. Completano la composizione il medaglione circolare e la grande pavimentazione anch’essa in lastre di travertino radiali. La rosa dei venti, un’ancora storica e quattro bitte caratterizzano ulteriormente l’identità marinara, mentre quattro getti di acqua a vela conferiscono movimento e dinamicità all’opera.

Alla cerimonia hanno partecipato il Capo di Stato Maggiore della Difesa, l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il presidente dell’ANMI, l’ammiraglio Pierluigi Rosati, e il sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare, l’ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto.