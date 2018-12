Rivoluzione a Monti: «Nel 2019 una nuova isola pedonale», l'annuncio della sindaca Raggi

«Oggi voglio darvi un aggiornamento importante: nel 2019 lo storico rione Monti nel cuore di Roma avrà la sua isola ambientale, un progetto che abbiamo fortemente voluto e che finalmente potrà vedere la luce. Parliamo di una piccola rivoluzione, un restyling completo della zona con nuove aree pedonali a velocità ridotta e ampliamento e ripavimentazione di marciapiedi e strade. Il quartiere cambierà aspetto e sarà finalmente libero da auto e smog». Così su Fb la sindaca di Roma Virginia Raggi.



«Il primo lotto dei lavori, per il quale è stata già bandita la gara, prevede la pedonalizzazione di via Madonna dei Monti, una parziale chiusura al traffico di via Urbana e il rifacimento e ampliamento dei marciapiedi di via dei Serpenti, tra via Panisperna e via Baccina. Per controllare gli accessi e i transiti saranno installati anche tre varchi elettronici per la Ztl Monti, su via Cimarra, Salita del Grillo e via Panisperna. Ricordo che pedonalizzare vuol dire restituire spazi ai cittadini. È la nostra idea di mobilità dolce e sostenibile: un nuovo modo di vivere il centro della città in aree dal grande valore storico e culturale come il rione Monti, a pochi passi dal Colosseo e da Santa Maria Maggiore», conclude.

