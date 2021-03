Monteverde, il frigo abbandonato ​diventa un punto per il bookcrossing

Dal degrado alla cultura il passo è breve nella Capitale se ad attivarsi sono i cittadini stanchi di lamentarsi, pronti ad agire. Capita così che un frigorifero abbandonato si trasformi in un punto per fare "bookcrossing". Siamo a piazza San Giovanni di Dio dove da tempo i residenti osservavano quel rifiuto ingombrante non portato via.

Elena, amministratrice del gruppo Facebook "Monteverde Vera" ha quindi lanciato un'idea: «Trasformare in una libreria per lo scambio di libri il frigorifero abbandonato accanto alla fermata dell'autobus del mercato di piazza San Giovanni di Dio. E' sufficiente dargli una ripulita e portare dei libri, ha anche il "vantaggio" di chiudersi con uno sportello a vetro».

Dopo qualche ora l'idea di Elena è diventata realtà. «Il bibliofrigo ripulito e disinfettato ha questa mattina accolto i primi libri». Ed ha aggiunto: «Fino al passaggio dello "squaletto" dell'Ama ci piacerebbe che la cosa venisse interpretata come una azione di "resistenza civile" contro l'inciviltà».

