Roma, 20enne investito da un’auto: è in gravi condizioni

Ancora un incidente questa mattina, poco dopo le 11, in zona Montespaccato. Un ragazzo di 20 anni è stato investito da una macchina in via Cornelia. L’automobilista a bordo di una Renault Clio si è subito fermato a prestare soccorso al giovane. Sul posto è immediatamente arrivata un’ambulanza del 118 dopo le prime cure ha trasferito il ragazzo al Policlinico Gemelli, la prognosi è riservata le sue condizioni sono gravi. Per i rilievi e la viabilità sono intervenute diverse pattuglie della polizia locale del XIII Gruppo: la strada è stata chiusa per un paio d’ore.



