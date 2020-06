Montesacro, grosso albero cade in viale Carnaro: strada chiusa, danni alle auto

Un albero ad alto fusto è caduto in Viale Carnaro, in zona Montesacro, a Roma, finendo su alcuni scooter e auto in sosta. Sul posto i vigili del fuoco. Non risultano persone coinvolte. La strada è stata chiusa al traffico. L'albero è precipitato questa mattina in strada alle 5,45 circa. Da quanto si apprende nessuna persona è rimasta coinvolta.

Ultimo aggiornamento: 09:47

