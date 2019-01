Monterotondo: spaccio di coca e hashish, due arresti in Centro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Monterotondo e della Stazione di Fiano Romano hanno arrestato in due distinte operazioni due uomini per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Nel primo caso, i militari, insospettiti da un continuo andirivieni di giovani da una abitazione sita nella centralissima via Po di Monterotondo, procedevano alla perquisizione domiciliare, rinvenendo e sequestrando 24 grammi di cocaina e tre involucri per complessivi 40 grammi di hashish, nonché materiale per il confezionamento delle dosi. L'uomo, un 54enne del posto, già noto alle forze di polizia, è stato arrestato e condotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari.Nella seconda circostanza, i Carabinieri della Stazione di Fiano Romano, nel corso di alcuni servizi perlustrativi, hanno controllato in via Tiberina, un 27enne del posto, che era appena sceso dall'autobus proveniente da Roma. A seguito della perquisizione è stato trovato in possesso di un panetto di hashish del peso di 100 grammi, e di una dose di marijuana, il tutto occultato all'interno dell'ombrello. Il giovane è stato arrestato e successivamente portato presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, in attesa di rito direttissimo.