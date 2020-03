Monterotondo, in fiamme ex fabbrica di mattoni: morto un clochard

Un violento incendio è divampato la notte scorsa in un edificio dismesso in via Aniene, a Monterotondo , in provincia di Roma. Era una fabbrica di mattoni in disuso. Le fiamme, che hanno provocato il crollo del tetto, sono state domate dai vigili del fuoco dopo qualche ora di lavoro. Sul posto anche i carabinieri che nel palazzo distrutto dalle fiamme hanno trovato il cadavere carbonizzato di un uomo, probabilmente un senza fissa dimora. L'edificio era diventato negli anni rifugio per molte persone. Al momento le indagini escludono che le fiamme siano di origine dolosa e che sarebbero partite invece dal malfunzionamento di una stufa. La salma è stata trasferita al Gemelli ed è a disposizione dell'autorità giudiziaria.