Paura vicino Roma, colpo di pistola durante lite fuori da un bar: ferito 18enne

Un colpo di pistola è stato esploso ieri sera all'esterno di un bar durante una lite tra due persone. È accaduto su via Casilina a Montecompatri, alle porte di Roma. A rimanere ferito a una gamba un 18enne nomade, che non è in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri della compagnia di Frascati e della stazione di Colonna che indagano

sull'accaduto. A quanto ricostruito finora, la discussione tra i due è iniziata nel bar, poi si sono spostati nel parcheggio all'esterno dove l'uomo ha esploso il colpo di pistola prima di scappare in auto.

