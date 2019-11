Roma, paura a Montecitorio: due poliziotti investiti da un'auto contromano

Paura nel pomeriggio a Montecitorio dove due poliziotti sono stati investiti da uno squilibrato. L'uomo, un italiano di 50 anni, ha imboccato via in Aquirio procedendo contromano. C'erano alcuni agenti del reparto mobile. Uno di loro gli ha intimato l'alt. Ma l'automobilista ha proseguito investendo due agenti. Si è pensato anche ad un attacco terroristico. L'uomo al volante è stato arrestato. Si tratta di uno sbandato. I due poliziotti feriti sono stati portati al Santo Spirito. Non sono gravi.

