Monte Mario, sgomberata la baraccopoli con vista tribunale

Una maxi operazione della Polizia locale del nucleo Pics decoro è in corso a Monte Mario l’abbattimento delle baraccopoli sorte alle spalle del tribunale di piazzale Clodio. Tre gli insediamenti scoperti dal vigili, composti in tutto da una trentina di manufatti di fortuna. Sul posto è stata trovata una sola persona che è stata portata negli uffici per l’identificazione. In uno degli insediamenti, all’altezza della quarta curva della “Panoramica”, è stata scoperta anche una tenda che era stata adibita a bagno pubblico, con tanto di scarico che disperdeva i liquami nella campagna. Trovato anche un borsone con del rame. Sul posto, infatti, venivano accesi regolarmente dei fuochi per “ripulire” i cavi elettrici e ricavarne il prezioso metallo, tanto che numerosi alberi sono stati trovati secchi e bruciacchiati a causa de roghi. Secondo la polizia locale, negli insediamenti venivano trattati i materiali frutto del rovistaggio nelle zone di Monte Mario e della Camilluccia.