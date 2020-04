Roma, ragazza morta per overdose: arrestati 3 pusher. Uno le avrebbe ceduto la dose letale

Tre persone sono state fermate dai carabinieri perché ritenute responsabili di concorso in spaccio e detenzione di sostanza stupefacente e, per uno di loro, di morte quale conseguenza di altro reato. Nell’ambito di un’indagine coordinata Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, i carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Trionfale hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti dei 3 cittadini di origine albanese. Le indagini scattate a luglio all’indomani della morte per overdose di una giovane romana di 30 anni nella sua abitazione del quartiere Monte Mario.

Sarebbe stato accertato un traffico di cocaina ad opera di un gruppo di albanesi nella zona nord di Roma. Uno dei tre fermati - secondo gli inquirenti - avrebbe ceduto la dose letale alla ragazza deceduta. Il 20 aprile 2020, si è reso necessario eseguire il fermo i tre, secondo gli investigatori, stavano pianificando di fuggire in Albania. Il gip ha convalidato il fermo richiesto dalla Procura applicando per tutti la misura cautelare in carcere.

