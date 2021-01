A Monte Livata, circa una settantina di chilomteri da Roma. nella Valle dell'Aniene sopra Subiaco, anche ieri ha continuato a nevicare e il manto a Monna dell'Orso ha raggiunto quasi i due metri. Tantissime le telefonate dei romani che vogliono sapere se la località può essere raggiunta. Domani, giorno della Befana, siamo in regione di Zona Rossa e pertanto l'area non è comunque raggiungibile. Giovedì e venerdì non ci sono divieti legati all'epidemia di Coronavirus. Ma non si sa se le strade saranno accessibili. Per informazioni ci si può rivolgere al Comune di Subiaco e guardare la pagina Facebook dello stesso oppure il Blog Monte Livata.

