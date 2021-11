Monte Livata, prima neve a Monna dell'Orso: si parte con le ciaspole, poi tocca agli sciatori

Arriva la neve a Monte Livata, imbiancato tutto il paesaggio. Sul comprensorio sciistico di Monna dell’Orso di Subiaco il manto nevoso ha superato i 20 centimetri, per il fine settimana partono le escursioni in ciaspole. Fiduciosi alla società Livata 2001 che gestisce gli impianti invernali, dopo il flop della scorsa stagione per il Covid.

«Il collaudo della seggiovia è stato fatto nei giorni scorsi – dice Diego Checchi, responsabile tecnico- siamo pronti per aprire, naturalmente rispettando tutte le normative Covid. Per ora la neve ha superato i 20 centimetri, se continua ancora a nevicare, la stagione può già partire l’8 dicembre ma occorre aspettare i prossimi giorni».

Per gli appassionati dello sci alpino non resta che restare collegati con i vari siti di Livata ed avere informazioni sulla possibile apertura della seggiovia. «Stiamo già provvedendo a pulire la strada di collegamento tra Campo dell’Osso e la Monna- dice Diego – poi nei prossimi giorni provvederemo a battere le piste di discesa».

Sul fronte viabilità non si registrano problemi la Città Metropolitana ha già messo in moto i propri mezzi che hanno provveduto a sgomberare dalla neve la strada provinciale. Naturalmente soddisfatti di questa copiosa e abbondante nevicata di fine novembre gli operatori turistici, penalizzati fortemente la scorsa stagione invernale per la chiusura degli impianti, causa epidemia Covid.

«Speriamo di non avere altre sorprese – dice Fabrizio Fagnani del nolo ski – moltissimi sono vaccinati pertanto potranno tranquillamente sciare. Si torna finalmente a lavorare. Lo scorso anno è stato un disastro ho affittato solo ciaspole e sci di fondo. Con la riapertura dello sci di discesa è un’altra storia, è la disciplina sportiva trainante per la stagione invernale di una montagna».

Sorridono gli altri operatori ma per loro il covid è stato penalizzante solo con la zona rossa, quando si è tornati a circolare Livata è stata presa d’assalto.

«Anche domenica scorsa che era una brutta giornata – dice Emiliano Cellanetti- ristoratore con bar e market – era pieno di gente, questa estate è andata benissimo. Con il Covid la gente ha riscoperto il turismo di prossimità, compresa la nostra bellissima montagna con i suoi ampi spazi. Ci si può divertire senza nessun assembramento».

Gli fa eco un altro del settore: «Estate fantastica come affluenza – dice Cristiano, titolare di un ristorante - avere la neve ora e per Natale significa avere il pieno di gente tutti i giorni delle vacanze, la stagione è già salva».

Soddisfatti i negozi di articoli sportivi: «C’è già grande interesse per Livata – dice Maurizio Orzella- telefonano per sapere se si scia». Ma Livata non è solo sci, ci sono anche le escursioni: «Si inizia questo fine settimana – dice Andrea Pelliccia di Livata escursioni – con le ciaspole nel bosco. E’ importante sempre affidarsi a guide esperte, perché la montagna ha le sue insidie».