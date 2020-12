Monte Compatri, spari di pistola dopo la lite fra tre persone. È accaduto ieri nel tardo pomeriggio poco prima delle 19 su via Prenestina al confine con i comuni di Zagarolo e Colonna. Un ragazzo di 27 anni ha avuto una lite con altre due persone dove sono volati calci e pugni, sconosciuti al momento i motivi. In serata il giovane era in casa con la compagna nella sua villetta rurale quando ha sentito alcuni colpi di pistola all'indirizzo del suo cancello.

I due si sono barricati in casa ed hanno chiamato i carabinieri che dalla stazione di Colonna e dalla compagnia di Frascati si sono recati sul posto, hanno ascoltato a lungo il il giovane che ha qualche precedente penale. Sono in corso le ricerche per rintracciare le due o tre persone che sarebbero ritornati armati di pistola e avrebbero esploso questi colpi in direzione del cancello della casa del giovane.

