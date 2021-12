Mercoledì 22 Dicembre 2021, 23:50

I monopattini diventano più sicuri: arrivano a Roma i veicoli in sharing di TIER, azienda di micromobilità leader in Europa, che offrono un equipaggiamento composto da casco integrato, luci di direzione, ruota da 12 pollici e sospensioni anteriori per una guida più stabile. Nella Capitale sarà installata una flotta di 1000 monopattini, dotati di sticker che rimandano a un numero d'emergenza da chiamare in caso di problemi logistici.

La particolarità dei monopattini TIER: sicurezza e impatto ambientale

I monopattini TIER, già inaugurati a Bari e Palermo, hanno una vita media di 5 anni, e sono caratterizzati da tre freni e un manubrio antiscivolo. Gli indicatori di direzione sono inoltre visibili a 360° gradi, e questo riduce la rischiosità del veicolo. Ma oltre alla sicurezza si punta alla riduzione dell'impatto ambientale, grazie alla presenza di batterie intercambiabili e sostituibili direttamente in strada. Proprio la sostenibilità è uno degli obiettivi che più stanno a cuore all'azienda, che grazie a oltre 45 milioni di noleggi effettuati a livello globale calcola di aver contribuito a una riduzione di almeno 15 milioni di viaggi in macchina.

L'azienda e l'acquisizione di Vento Mobility Srl

Fondata nel 2018 da Lawrence Leuschner, Matthias Laug e Julian Blessin, TIER ha sede a Berlino e attualmente opera in oltre 160 città in 17 paesi in Europa e Medio Oriente. Nel 2020 ha raggiunto l’obiettivo di diventare un’azienda “climate neutral”: ciò vuol dire che le sue attività non hanno alcun impatto negativo sul cambiamento climatico. Dopo l'acquisizione della società Vento Mobility Srl, che eroga servizi di monopattini in sharing attraverso il brando Wind Mobility, la società ha ottenuto la possibilità di utilizzare il brand, l'applicazione e i monopattini TIER Mobility SE per offrire il servizio di mobilità condivisa. Saverio Galardi, General Manager Italy per TIER, commenta: “Siamo felici di poter portare il servizio di TIER Mobility a Roma. Roma come Parigi, Londra e Berlino, avrà a disposizione uno dei servizi di micromobilità più all’avanguardia di Europa. Ringrazio il team di Tier e di Wind che hanno collaborato per realizzare questo grande risultato”.