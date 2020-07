Roma, monopattini elettrici: il 10% li usa senza rispettare le regole. I carabinieri: multe e controlli

Il dieci per cento non rispetta le regole. È la cifra poco confortante, che emerge analizzando i dati diffusi dai carabinieri e relativi a coloro che usano i monopattini elettrici nella città di Roma. Andare in due, procedere lungo il marciapiede, non indossare il caso per minori o con il buio, sono queste le infrazioni più frequenti in cui incorrono gli utenti.

Su cento controlli effettuati dai militari al centro della città e finalizzati a garantire il rispetto del codice della strada e prevenire spiacevoli incidenti, sono una decina le sanzioni emesse soltanto nelle ultime 48 ore.

