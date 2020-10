Norme chiare e strumenti efficaci (anche con l’ausilio della tecnologia) per farle rispettare. Per regolamentare la giungla urbana dei monopattini e farli diventare quelli che dovrebbero essere: una risorsa per creare alternative sostenibili all’asfittica mobilità romana. «Il grande assente è il Comune», sottolinea l’ingegner Carlo Tosti, presidente di Telma Lab, realtà che si occupa di trasporti, energia, logistica, mobilità e ambiente. «L’amministrazione ha dato il via alla diffusione di questi mezzi in città, ma non ha stabilito le regole per la circolazione e non ha realizzato le strutture necessarie, dalle aree di sosta ai percorsi riservati», spiega Tosti. E così, «i monopattini si sono diffusi in maniera selvaggia, con una situazione che sta per esplodere: in giro vedo scene preoccupanti, con persone esasperate che li gettano a terra, trovandoli parcheggiati ovunque». Insomma, è ora di mettere questo fenomeno sui binari giusti, prima che sia troppo tardi. Con tre proposte pratiche, avanzate dal Messaggero, per iniziare una nuova fase: app per la geolocalizzazione, parcheggi riservati con sensori, indicazione precisa delle aree in cui i monopattini possono circolare.

Le infrazioni

I problemi sono evidenti. In primis la sosta selvaggia: a ridosso dei monumenti, sui marciapiedi e nelle piazze di maggior pregio. Ma anche la velocità eccessiva, e l’utilizzo del monopattino in due o senza casco. Comportamenti che non permettono a questi mezzi di rappresentare efficacemente «quell’alternativa sostenibile alla mobilità cittadina, per la quale sarebbero invece molto utili», aggiunge il presidente di Telma Lab. Anche i controlli scarseggiano: la polizia locale ha rimosso 70 monopattini in un mese, perché intralciavano il traffico, più 200 multe. Insomma, una media di poco più di due rimozioni al giorno. E gli addetti delle società di sharing, su cui ricade la responsabilità dei mezzi, li vanno a recuperare ovunque.

LE SANZIONI

Localizzazione tramite app per le multe

Per tamponare la sosta selvaggia dei monopattini ci sarebbe un rimedio tecnologico, di sicura efficacia. Si potrebbe utilizzare, sui monopattini in sharing, il sistema di geolocalizzazione, collegato alle app utilizzate per il noleggio, anche per verificare il corretto utilizzo degli stessi mezzi. Questo per evitare l’accesso in aree non aperte alla circolazione, o comunque non adatte alle due ruote. E soprattutto per assicurarsi che il monopattino, a fine corsa, venga parcheggiato in maniera regolare. In caso di multa, infatti, la sanzione andrebbe direttamente a carico di colui che l’ha commessa.

I PARCHEGGI

Stalli con sensori come avviene per le biciclette

Per i monopattini vanno delimitate delle aree di sosta ben definite, tipo quelle utilizzate per moto e ciclomotori, nelle zone più frequentate da questo tipo di mezzi. E queste aree potrebbero essere agevolmente dotate di sensori elettronici collegati in rete, tipo quelli utilizzati altrove per le rastrelliere delle biciclette. Sarebbe un metodo altro modo efficace per controllare che i monopattini vengano parcheggiati in modo regolare, evitando così l’assedio costante a piazze, marciapiedi e monumenti. Perché riservare degli spazi esclusivi per questi mezzi porterebbe con sé un’inevitabile conseguenza: tolleranza zero per chiunque li lasci fuori dalle aree consentite, che sarebbero peraltro difese da “invasioni” illegittime da parte di altri veicoli.

I PERCORSI

Viaggi consentiti soltanto su piste ciclopedonali

I monopattini a Roma «devono avere dei percorsi riservati e ben delimitati, con apposita segnaletica», spiega Carlo Tosti, presidente di Telma Lab. E, di contro, «va assolutamente vietata la circolazione di questi mezzi fuori dagli itinerari consentiti». Che sono, in sostanza, quelli permessi alle bici. Eppure troppo spesso si vedono monopattini sfrecciare sui marciapiedi o nelle strade a scorrimento veloce. Violando così le norme del Codice della strada e superando frequentemente la velocità massima consentita: 25 chilometri orari, ridotti a 6 nelle aree pedonali.

