Molesta e minaccia in strada la sua ex psichiatra e poi aggredisce i poliziotti: arrestato 35enne

Molestata e minacciata fino a non potere uscire di casa: una vita d'inferno per l'ex psichiatra di un 35enne di Roma. Telefonate e minacce da parte dell'uomo al punto che il magistrato gli aveva vietato di avvicinarsi alla donna. Ma ieri l'ex paziente ha di nuovo raggiunto a Cinecittà l'abitazione della sua ex psichiatra e l'ha attesa nelle vicinanze della sua auto. La donna l'ha visto e ha lanciato l'allarme chiamando la polizia. Gli agenti hanno avvicinato il molestatore che li ha aggrediti. Per l’uomo sono poi scattate le manette prima di finare in carcere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA