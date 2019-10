Ferrovia, chiusura linea Maccarese -Ladispoli: insorgono i pendolari

Chiusura ferrovia Maccarese Ladispoli, insorgono i pendolari. Il Comitato Roma Nord esprime interrogativi e chiede chiarimenti in merito alla ventilata chiusura della ferrovia tra Maccarese e Ladispoli prevista tra il 30 ottobre ed il 2 novembre, per lavori su un ponte. «Chiusura non ancora ufficialmente comunicata, ma i cui effetti sono già visibili sugli orari online di Trenitalia - afferma il Comitato in una nota - Non sappiamo quali siano stati i livelli di condivisione con i Comuni del provvedimento, né quali possibilità di

mitigazione del danno

siano state prese in considerazione, come la possibilità di riaprire nei giorni di interruzione la stazione di Palo Laziale o di effettuare un servizio a spola nella tratta non interessata dalla sostituzione del ponte. Confidiamo inoltre in una taratura opportuna degli autoservizi sostitutivi».



«Stiamo facendo pressione, in sintonia con l'Osservatorio regionale sui Trasporti, sulla Regione - aggiunge il presidente del Comitato, Andrea Ricci - e i nostri comitati locali stanno facendo altrettanto con le rispettive amministrazioni comunali, affinché intervengano per rimandare di un giorno l'inizio dei lavori e così incidere su un giorno lavorativo e scolastico in meno. Inoltre abbiamo chiesto in particolare al Comune di Fiumicino di studiare delle soluzioni tampone sulla viabilità adiacente alla stazione di Maccarese, dato il prevedibile afflusso aggiuntivo di persone che decideranno di raggiungere in auto questa stazione dal bacino di utenza di quelle della tratta interrotta, in una situazione già ultra satura come disponibilità di parcheggi. Confidiamo che il buon senso e la cura degli amministratori pubblici portino a privilegiare gli interessi di chi si deve muovere rispetto a qualsiasi altra considerazione».

