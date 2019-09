Riconoscimento della diminuente della provocazione e lieve sconto di pena per Italino Mosto, il romano di 50 anni che nella notte tra il 22 e il 23 gennaio 2018 uccise con un colpo di pistola all'addome, Alberto Ianni, bodyguard 39enne conosciuto come Er Mitraja. Dodici anni di reclusione sono stati inflitti all'uomo dalla prima Corte d'assise d'appello di Roma per l'accusa di omicidio volontario; tre anni in meno rispetto alla condanna pronunciata nel novembre scorso dal gup capitolino a conclusione del processo che si svolge con le modalità previste per il rito abbreviato. Ianni fu trovato senza vita sul ballatoio di un condominio di via Sebastiano Satta, nella zona romana di Casal Bruciato. A dare l'allarme alla polizia furono alcuni condomini che sentirono grida e colpi d'arma da fuoco; quella notte, era in compagnia della fidanzata, la quale però, secondo quanto al tempo si apprese, disse di aver sentito gli spari senza però aver visto nulla. Tre i colpi esplosi, uno dei quali centrò la vittima all'addome. «Sì, sono stato io a uccidere Er Mitraja. Non ce la facevo più, mi ossessionava. Mi picchiava di continuo, pure lunedì sera era salito su a casa e mi aveva gonfiato di botte. Guardate come mi ha combinato la faccia, sono tutto tumefatto. E questa volta ho reagito». Queste, a quanto al tempo di apprese, furono le dichiarazioni di Mosto quando, dopo due giorni di fuga si consegnò alle forze dell'ordine.

