Roma, missioni mai effettuate: poliziotti sotto accusa

Rimborsi intascati e missioni mai svolte: è l'accusa della procura di Roma a cinque funzionari della Direzione Centrale degli agenti della Polizia di Stato. Ed è proprio in danno della forza d'ordine dipendente dal Viminale che i pm avrebbero quantificato un danno da 400mila euro spalmato su tre anni di presunte truffe e false attestazioni: dal 2015 al maggio del 2018. Fatti, quelli contestati dai pubblici ministeri, che hanno portato il gip a sospendere dal servizio due agenti.Nel mirino degli uffici di piazzale Clodio sono dunque finiti uomini e donne in servizio presso la caserma a Castro Pretorio che, stando alle ricostruzioni degli inquirenti, avrebbero, in prima persona o per conto di terzi, portato il foglio di missione in bianco al funzionario preposto ai rimborsi senza che le pratiche delle missioni fossero mai state chiuse. Proprio questa documentazione mai chiusa avrebbe allertato gli uffici e fatto scattare la denuncia.Da lì le indagini, svolte dalla Digos di Roma, per stanare chi avrebbe continuato a incassare per anni senza però svolgere i compiti riportati nei registri della caserma. Questo esame, e il successivo incrocio dei dati fra i registri e i fogli bianchi consegnati (ognuno di essi con un numero progressivo associato alla missione da svolgere, quindi riconducibile al funzionario di polizia che lo aveva incassato), avrebbe evidenziato cifre sborsate senza un effettivo riscontro operativo. Insomma delle trasferte dichiarate come viaggi di lavoro, agli inquirenti, che avrebbero verificato chiamando le questure interessate sparse su tutto il territorio nazionale, non sarebbe risultato nulla.Come si evince dall'ordinanza di applicazione di custodia cautelare, i ruoli sarebbero stati distinti nell'intascare il denaro. Alcuni dirigenti infatti avrebbero utilizzato le firme di terzi per poter incassare loro i soldi, mentre altri sarebbero stati strumenti, come evidenzia il gip negli indizi di colpevolezza, nelle mani dei primi. Tutte ragioni che hanno spinto il gip Daniela Caramico D'Auria a decretare il sequestro dei beni degli indagati per 200mila euro.