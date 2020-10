Mission Impossible a Roma, primi set per Tom Cruise: sgommate a via Panisperna e incontri al Ghetto

Le sgommate vertiginose lungo via Panisperna nel cuore del rione Monti con il Colosseo sullo sfondo, gli appostamenti tattici tra via Cavalletti e via della Tribuna Campitelli alle spalle del Ghetto. Il primo ciak di "Mission Impossible 7" ha già immortalato una buona fetta di centro storico. E Tom Cruise in versione Ethan Hunt è già in azione sotto l'occhio vigile del regista Christopher McQuarrie. Il nuovo capitolo della saga spy-action è sbarcato finalmente a Roma per dare il via alle riprese che dureranno dal 6 ottobre per sette settimane. Una mega-produzione (targata Società Lotus Production srl) che vede in campo una legione di 180 persone solo di troupe e circa un migliaio tra tecnici, operatori e stunt (non certo per Tom Cruise che come si sa tende a girare le sue acrobazie in prima persona). Nella prima giornata di riprese, la location inaugurale è stata l'area alle spalle del Ghetto.

Tom Cruise in elegante completo gilet-pantalone grigio, con camicia e cravatta, ha recitato tra via Cavalletti e via della Tribuna Campitelli. Il suo furgone tecnico per trucco e cambio d'abito è parcheggiato a piazza Campitelli, mentre i camion con le attrezzature per le riprese si dispongono lungo via del Teatro Marcello e piazza Bocca della Verità. I ciak sono andati avanti per quattro ore circa la mattina. Poi, dopo pausa pranzo, tutti la troupe è volata al rione Monti. Scena clou, è stata quella girata a via Panisperna. Per esigenze di copione Tom Cruise appare seduto al volante di una macchina, accanto è seduta la partner di scena Hayley Atwell, e hanno le mani ammanettate. Ma Tom/Ethan guida da cardiopalma, tra sgommate e curve strette. La scena viene ripetuta varie volte, coinvolgendo via dei Serpenti. Le riprese continueranno nei prossimi giorni, e coinvolgeranno a macchie di leopardo tutto il centro. Con una puntata anche verso la zona del Flaminio.



