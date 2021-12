Miss Italia 2021, una mamma “rock” da Roma spaventa le rivali con le foto dei figli in valigia e una carta segreta

Ora Miss Lazio Beatrice Scolletta , da Nettuno , la mamma "rock" che vive vicino a Roma, popolarissima su Instagram , sta facendo le valigie per la finalissima di Miss Italia a Venezia dopo essere stata ammessa, unica tra le candidate della provincia (c'erano anche Nicole Cianfanelli di Ariccia, e Chiara Cesaroni, di Genzano) tra le 20 finaliste che il 19 dicembre sulla laguna si contenderà la corona di Miss Italia 2021 . La ventiseienne supermamma di Nettuno, bellissima e bionda, che appare con una maglietta in cui c'è scritto "Mamma Rock" (vedi Fotogallery), madre di due figli, seconda nella passata edizione dietro la frascatana Martina Sambucin i, è incredula: «Non mi aspettavo una seconda finale consecutiva, è stata una sorpresa, sono contentissima e curiosa». Nella valigia metterà le foto dei suoi due bambini. Un po' didelusione per Nicole Cinfanelli: era quotatissima durante la selezione, forte dei suoi numeri e dell'incrollabile fiducia - un sostegno pubblicizzato e ripetuto ovunque - del padre Bruno .

APPROFONDIMENTI LE IMMAGINI E I CONFRONTI TRA LE CANDIDATE Foto