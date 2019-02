Roma, blitz del ministro Grillo all'Umberto I: «Condizioni indecorose»

Visita a sorpresa del ministro della Salute Giulia Grillo al pronto soccorso del policlinico Umberto I. «Condizioni indecorose

Sono in visita al pronto soccorso più grande d'Italia e forse d'Europa, con 150.000 accessi l'anno, 350 al giorno, che nasce però su un ospedale vecchio, di impostazione antica, e che è obiettivamente difficile da gestire

Detto questo abbiamo trovato una grande qualità nel personale medico, infermieristico e questo va riconosciuto. Mi dispiace però che siano costretti a lavorare in condizioni di sovraffollamento: non si riesce a passare da una parte all'alta, molti pazienti sono seduti sulle barelle, uno sopra l'altro, in condizioni di pulizia scadente».

LA PULIZIA

«I servizi di pulizia - continua il ministro - sono stati esternalizzati perché si dice che in questo modo si risparmia. Io questo non lo so, ma le pulizie la ditta esterna le deve fare, in un ospedale. Queste condizioni indecorose non sono in alcun modo accettabili. Ho chiesto al direttore sanitario di fare una ricognizione della situazione e tra un mese tornerò per vedere come sta andando la situazione generale. Un altro impegno che abbiamo chiesto è che si migliori la sala d'aspetto dei parenti: non c'è un monitor per seguire le visite, e nemmeno una presa per il telefonino, e il bagno oggi non era funzionante. Sono piccole cose che rendono migliore la vita dei cittadini. Tornerò tra un mese per vedere se è cambiato qualcosa».

I SENZATETTO

«Manca un circuito di presa in carico dei senzatetto» e questo è un «problema enorme» che in molti casi, come al policlinico Umberto Primo di Roma, ricade sulle spalle dei sanitari. «Questa struttura - ha detto il ministro - si fa carico anche di un grande problema sociale, quello dei senzatetto che non sanno dove andare. Dalle 5 di pomeriggio si riempie di persone che vengono a dormire qui di notte e poi ritornano in strada».

«Senza voler sminuire nessuno - ha aggiunto il ministro - la mia sensazione è che non ci sia oggi la capacità di governare una struttura tanto complicata».

Ultimo aggiornamento: 13:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

», è stato il commento del ministro al termine del blitz. «», denuncia Grillo su Facebook al termine della visita. «