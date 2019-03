Roma, sigilli a minimarket di Trastevere: vendeva alcol a minori

Sigilli a un «minimarket» di Trastevere. Nella zona della scalinata di viale Glorioso, particolarmente frequentata da minori, i poliziotti hanno sorpreso i dipendenti a vendere bevande alcooliche ad un ragazzo diciassettenne e per due volte somministrare alcolici oltre l'orario consentito dalla legge. In seguito alle ripetute violazioni dell'attività commerciale, gli agenti hanno rpoposto al Questore la chiusura dell'attività. Da San Vitale è arrivato l'ordine di chiusura dell'attività commerciale per il fine settimana, i poliziotti di Trastevere hanno apposto i sigilli. © RIPRODUZIONE RISERVATA