Roma, tornano in Centro minibus elettrici. Raggi: «Anche nel Tridente»

I minibus tornano in Centro. «La prima linea é in circolazione, dopo anni abbiamo ripristinato un collegamento a servizio anche del Tridente, un'area di pregio della nostra città», annuncia su fb la sindaca di Roma Virginia Raggi.

È una soddisfazione vedere nuovamente questi piccoli mezzi 100 per cento elettrici, a disposizione di cittadini, turisti e lavoratori della zona

. La circolare 119, con capolinea in piazza Venezia, passa da via del Corso e Largo Chigi per poi salire verso Trinità dei Monti e proseguire in direzione piazza del Popolo. Da qui attraversa piazza Augusto Imperatore per poi tornare su via del Corso e a piazza Venezia.

Ricordo che in estate partirà anche la seconda linea: la 117, da piazza San Giovanni in Laterano a Largo Chigi, passando per il rione Monti. Altri minibus recuperati, rimodernati e rimessi su strada da questa Amministrazione, grazie a un accordo quadro che tutela gli utenti da disservizi e interruzioni, garantendo la manutenzione full-service dei veicoli», conclude Raggi.

