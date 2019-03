Minimarket e frutterie, sanzioni per 10.000 euro e maxi-sequestro

Sanzioni per 10mila euro e maxi-sequestro di frutta, verdura e piante ornamentali nel blitz dei vigili nei confronti dei gestori di alcuni minimarket nel quartiere Appio- Latino.



L'operazione è stata effettuata del Gssu (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) e VII Gruppo "ex Appio": gli agenti hanno riscontrato violazioni in materia di occupazione suolo pubblico e pubblicità dei prezzi, oltre ad irregolarità rilevate su alcuni strumenti di misura (bilance).



Oltre alla sanzione amministrativa, sequestrati circa 250 kg di frutta e 293 piante ornamentali. Questa mattina l'ultimo intervento è stato eseguito dagli agenti del V Gruppo Prenestino: sanzioni e maxi- sequestro nei confronti di una frutteria in zona Tor De' Schiavi, gestita da un cittadino egiziano, per mancato rispetto delle norme previste per la vendita di merce sul suolo pubblico. Posti sotto sequestro circa circa 1400 kg di frutta e verdura.

