Roma, minaccia di uccidersi ingoiando lametta frantumata: salvata dalla polizia

Stringeva fra i denti una lametta frantumata, con la minaccia di deglutirla per uccidersi. Nonostante la concitazione del momento, uno dei due agenti inviati sul luogo, si è frapposto con il corpo tra la porta dell'appartamento e la donna, instaurando un dialogo con lei e, dopo averla rassicurata, l'ha invitata a ragionare. Sebbene la situazione sembrasse sotto controllo la signora improvvisamente ha tentato di introdursi in cucina per prendere dei coltelli. Il secondo poliziotto, che aveva anticipato le intenzioni della donna, ha impedito che li utilizzasse.

I due agenti del Commissariato Prenestino erano stati inviati dalla Sala Operativa della Questura in via del Grano, dove la donna aveva telefonicamente minacciato di suicidarsi. Arrivati sul posto, hanno trovato 5 operatori sanitari che stavano provando a entrare in casa della donna, ma non riuscivano a causa del suo forte stato di agitazione. A seguito dell'intervento degli agenti, gli operatori sanitari sono riusciti ad accompagnarla in ospedale.

