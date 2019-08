Roma, minacce e violenze in famiglia: arrestato 50enne

Pretendeva 40, 50 euro al giorno per comprare il crack. Per ottenerle minacciava la moglie di far saltare in aria la casa con il gas. La donna ha subito la violenza del marito per anni fino a che non si è rivolta al commissariato Romanina per denunciarlo. L'uomo è stato arrestato nella zona di Morena dalla polizia che ha eseguito una misura cautelare emessa dal tribunale.

La donna ha raccontato che il marito, soprattutto per ottenere i soldi per la droga, la minacciava con ogni mezzo e, sempre usando la violenza, la costringeva ad avere rapporti sessuali. Violenze e minacce che avvenivano anche alla presenza del figlio minore della coppia. Gli investigatori, che conoscevano il passato dell'uomo, dopo aver ascoltato, con le cautele del caso, la vittima e aver raccolto una serie di riscontri oggettivi, hanno informato la magistratura. Il gip del Tribunale di Roma ha disposto per il cinquantenne la custodia cautelare in carcere. L'ordinanza è stata eseguita dagli stessi agenti del commissariato che hanno accompagnato l'uomo a Regina Coeli.

