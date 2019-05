Mimmo Lucano alla Sapienza, presidio antifascista: atteso anche corteo di Forza Nuova

Il presidio antifascista alla Sapienza in risposta al tentativo di Forza Nuova di entrare nell'Università romana ha riunito in piazzale Aldo Moro circa duemila persone. Dopo avere sfilato brevemente tra gli edifici universitari, il corteo sta cercando, al momento, di uscire dal perimetro universitario ma si è fermato in piazzale Aldo Moro davanti al cordone delle forze dell'ordine. «Sono assassini. Qui non ci metteranno mai piede qui. Sapienza è antifascista» così al megafono gli studenti. In piazza sventolano anche bandiere No tav e dell'Anpi. «Siamo tantissimi, siamo in migliaia. I fascisti non metteranno piede a piazzale Aldo Moro. A breve, però, su un percorso protetto potrebbe aver luogo un corteo di Forza Nuova. I militanti sono attualmente concentranti in viale del Castro Pretorio.

Mimmo Lucano alla Sapienza, il Questore vieta la manifestazione di Forza Nuova

«In questi luoghi non devono stare i fascisti». La richiesta dell'ultradestra di un sit-in alle 14 per protestare per l'arrivo di Mimmo Lucano che terrà una lezione a Lettere, è stata respinta dal Questore Carmine Esposito. Ma il presidio per dire "no ai fascisti" si è costituito comunque. La tensione è alta visto che gli attivisti di Forza Nuova avevano manifestato l'intenzione di esserci comunque alla Sapienza.



Si annuncia un pomeriggio di tensione alla Sapienza dove è atteso il sindaco sospeso di Riace pro migranti, Mimmo Lucano, a un seminario sul tema dell'accoglienza organizzato all'università. Nei giorni scorsi Forza Nuova aveva confermato il comizio nonostante lo stop del questore per motivi di ordine e sicurezza pubblica. «La Questura non può bloccare la nostra campagna elettorale» ha detto il leader Roberto Fiore aggiungendo: «Antifascismo e arroganza sono una cosa del passato, l'Italia è cambiata e Forza Nuova parla come, dove e quando vuole».



Ultimo aggiornamento: 14:22

